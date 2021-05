Liz Cheney sparket fra toppjobb

Republikaneren Liz Cheney har mistet sin lederstilling i partiet. Cheney var den 3. mektigste politikeren i partiet.

Politikeren fikk sparken etter en avstemning onsdag ettermiddag, ifølge flere amerikanske medier.

Cheney var en av de skarpeste republikanske Trump-kritikerne.

Senest siste uke sa Cheney at tidligere president Donald Trump krysset «en linje som ikke må krysses» når han påstår at valgseieren ble stjålet fra ham. Hun kalte Trumps utsagn for gift og ba partiet ikke hvitvaske angrepet på Kongressen i januar.