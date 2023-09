Leirskredet etterforskes som miljøkriminalitet

Politiet har endret sin etterforskning av leirskredet på E6 til miljøkriminalitet, melder politiet i Sverige i en pressemelding.

I dagene før raset i Stenungsund var det to eksplosjoner i området. Det er disse som er bakgrunnen til at politiet har endret spor i etterforskingen, skriver Göteborgs-Posten.

Svenska nationella seismiska nätet mener at sprengningene i området ble gjennomført onsdag og torsdag i forrige uke.

Forskerne er ikke sikre på hvor eksplosjonene fant sted, men data tyder på at den første kom ved et steinbrudd to kilometer nord for skredområdet.

Den andre eksplosjonen skal ha kommet like vest for E6, nær skredområdet.

Tidligere var hendelsen av politiet klassifisert som «allmennfarlig ødeleggelse», ifølge Expressen. Men nå er dette altså endret til miljøkriminalitet.