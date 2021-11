Lager film om Harald og Sonja

Regissør Vibeke Idsøe og Paradox Rettigheter får 12.000.000 kroner i tilskudd fra Norsk Filminstitutts markedsordning, NFI, for å lage film om kong Harald og dronning Sonjas ni år lange kamp for å få gifte seg.

– Historien om hvordan daværende kronprins Harald fant og slåss for kjærligheten til Sonja Haraldsen, er ikke bare en viktig del av norgeshistorien, det er også en utrolig kjærlighetshistorie som vil røre både de som husker historien fra sin ungdom, og de hører om den for første gang. Det sier NFI-direktør Kjersti Mo. Historien er ikke vist på film tidligere.

Markedsordningen er en ordning for kinofilmer med et stort publikumspotensial. Bransjepanelet består av erfarne filmprodusenter og distributører som vurderer hvilken av filmprosjektene som søker støtte, som har størst potensial for høyt billettsalg på kino.

Mange vil nok ta turen til kinosalen for å se den rørende kjærlighetshistorien om vårt kongepar.