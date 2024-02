Kunstner Eva Harr er død

Kunstner Eva Harr er død, 72 år gammel, skriver iHarstad.

– Vår elskede Eva tapte kampen mot kreft og sovnet fredelig inn på Diakonhjemmet i går, står det på kunstnerens Facebook-side.

Eva Harrs svigersøster, Aud Nygård, forteller at de lenge hadde håp om at kunstneren skulle vinne over kreften.

– Det hele er trist og tragisk. Vi er alle i dyp sorg, og hun etterlater et stort tomrom, skriver avisen.

Hun ble født i Harstad og var utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) og Statens Kunstakademi.

Hun har hatt separatutstillinger over hele landet, deltatt på kollektivutstillinger og flere ganger på Statens Høstutstilling.