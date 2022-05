Kulturhuset i Lozova bombet

Det nyoppussede kulturhuset i byen Lozova i Kharkiv fylke ble truffet av en russisk rakett fredag ettermiddag. Minst sju mennesker, blant dem et barn, ble skadet i angrepet som utløste en enorm sky av støv og bygningsdeler. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj kalte angrepet på kulturhuset for «barbarisk» og sa det var uttrykk for «ren ondskap».

Han sa at Russland må stilles økonomisk til ansvar for ødeleggelsene på ukrainsk eiendom, og tok til orde for en egen kompensasjonsordning for skader på hvert eneste hjem, skole, sykehus og forretningslokale. Han viste til ferske angrep fredag i blant annet Odesa, Poltava og Zjytomyr.