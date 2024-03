Kryptogründer Sam Bankman-Fried dømt til 25 år i fengsel

32 år gamle Sam Bankman-Fried er dømt til fengsel i 25 år i en domstol i New York, skriver Reuters.

Han ble i november i fjor kjent skyldig i å ha stjålet 8 milliarder dollar fra kunder og investorer i FTX. Det dreide seg om til sammen sju tilfeller av bedrageri, skriver NTB. Han ble tiltalt etter at kryptobørsen FTX kollapset i november 2022.

– Han visste at det var galt. Han visste at det var kriminelt. Han angrer på at han gjorde et svært dårlig veddemål om sjansen for å bli tatt. Men han kommer ikke til å innrømme noe som helst, og det har han rett til, sa dommer Lewis Kaplan før han leste opp straffen.