Klimasøksmålet til Høyesterett

Høyesterett vil vurdere om staten brøt Grunnloven da de tildelte nye oljelisenser i Arktis. Bakgrunnen for saken er at organisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom mener miljøparagraf 112 ble brutt, da de åpnet for ny oljeleting i Barentshavet.