Kjøpesenter åpnet for evakuerte

Et kjøpesenter i Molde er er åpnet for evakuerte passasjerene fra Viking Sky. De har fått 2500 kroner hver av rederiet for å handle klær og toalettsaker. Over 460 er evakuert, det er over 800 passasjerer igjen på båten, som er på vei til land.