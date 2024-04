Kjerkol blir leder i energi- og miljøfraksjonen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe

Det melder Arbeiderpartiet i en pressemelding.

- Med Ingvild får vi en dyktig og erfaren politiker på et område som er svært viktig for Arbeiderpartiet, sier parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet, Rigmor Aasrud.

Samtidig går Sigurd Rafaelsen inn som medlem i energi- og miljøkomiteen som vararepresentant for Marianne Sivertsen Næss.

– Både energipolitikken og miljø og natur er store oppgaver for både regjeringen og gruppa i tiden framover. Med Sigurd får vi også en tidligere ordfører som har mye erfaring med kraftpolitikk.

Ingvild Kjerkol gikk tidligere i april av som helseminister i regjeringen. Årsaken var at masteroppgaven hennes fra 2019 ble felt for plagiat. t