Kirkerådet ber om 250 millioner mer

Kirkerådet ber Stortinget bevilge 250 millioner kroner mer til Den norske kirke i 2019. – Vi går ut fra at både regjeringen og Stortinget ser at dette er nødvendig for videre drift, sier Kirkerådets direktør Jens-Petter Johnsen til Vårt Land.