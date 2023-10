Kevin McCarthy avsatt

For første gang i historien har lederen i Representantenes hus i USA blitt avsatt i en avstemning. 216 folkevalgte stemte for å fjerne McCarthy, mens 210 stemte imot.

Mandag leverte republikaneren Matt Gaetz ett forslag om å avsette lederen i Representanthuset, partifellen, Kevin McCarthy etter at han sist helg gikk til demokratene for å få i havn et midlertidig budsjett.