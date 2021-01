Kan påverke nabokommunar

Assisterande helsedirektør Espen Nakstad seier at dei vil vurdere situasjonen i regionane rundt Nordre Follo for å finne ut kva tiltak som er naudsynt i dagane framover. – Det betyr at tiltak i nabokommunane, blant anna Oslo, kan bli påverka av situasjonen i Nordre Follo, seier Nakstad.