Kamala Harris: – Altfor mange uskyldige palestinere har blitt drept

USAs visepresident Kamala Harris ber søndag om en umiddelbar våpenhvile i Gaza, melder Reuters.

– Det vi ser hver dag i Gaza er forferdelig. Altfor mange uskyldige palestinere har blitt drept, sier Harris.

Harris sier at palestinerne på Gaza står midt i en humanitær katastrofe, og krever at Israel må gjøre mer for å få inn nødhjelp over grensene.

Hun kommenterer også hendelsen hvor 112 palestinere ble drept da de sto i matkø ved en lastebil denne uken.

– Folk som søkte hjelp ble møtt med skudd og kaos.

Harris sier at en avtale om våpenhvile ligger på bordet, og at det er Hamas som må gå med på denne.

Den israelske delegasjonen skal imidlertid ha boikottet samtalene søndag, og begrunnet dette med at Hamas ikke vil gi en liste over hvilke gisler som fortsatt er i live.