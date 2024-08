Joost Klein-etterforsking lagt bort

Etterforskinga av Eurovision-artisten Joost Klein (26) er lagt bort, skriv den svenske påtalemakta i ei pressemelding.

Joost Klein blei etterforska for ein episode backstage i samanheng med den andre semifinalen i Eurovision i Malmö. Klein var mistenkt for å ha kome med trugslar mot ei kvinne, og i etterforskinga kom det fram at han var borti kameraet til kvinna.

– Eg har i dag lagt bort utgreiinga for eg kan ikkje bevisa at gjerninga var gjort for å skapa alvorleg frykt eller at mannen hadde eit slikt ønske, seier advokat Fredrik Jönsson.