Jo Nesbø vant årets Riverton-pris

Jo Nesbø er vinneren av Riverton-prisen 2019 for årets beste krimbok, med boken "Kniv". Juryen sier at boka representerer et nytt høydepunkt i den lange rekken med Harry Hole-bøker. Dette er andre gang Nesbø vinner prisen, forrige gang i 1997.