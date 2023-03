Jesuitter navngir 27 overgreps-prester

Jesuittordenen i Canada har offentliggjort en liste på 27 prester og kirkelig ansatte som de sier «høyst trolig» har begått seksuelle overgrep mot mindreårige i løpet av de siste 60 årene. De fleste av de navngitte er døde, skriver CBC.

Avsløringene går flere generasjoner tilbake og kirken har reagert tregt på dette, ifølge Erik Oland som er leder for den katolske Jesuittordenen i Canada.

Kirken har siden 2020 fått hjelp av uavhengige etterforskere til å gjennomgå rapporter fra seks decennier. Etter tre års etterforskning legges lista fram. Mange av sakene har aldri endt opp i rettssystemet.

Lista blir offentliggjort for å anerkjenne de traumatiske overgrepene, for å fremme heling og for å sørge for rettferdighet, skriver Oland i et brev til offentligheten som er lagt ut på kirkens hjemmeside.