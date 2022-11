Jan Helge Andersen hevder fortsatt at han ikke var alene

I et intervju med TV 2 opprettholder Baneheia-dømte Jan Helge Andersen sin versjon om at han ikke var alene om voldtekt og drap på de to jentene i Baneheia i 2000.

Riksadvokaten gikk nylig inn for en frifinnelse av Andersens tidligere venn Viggo Kristiansen, som allerede har sonet over 21 år for drapene. Påtalemyndigheten har tatt ut ny siktelse mot Andersen, nå for drapet på den eldste jenta. Han er tidligere dømt for drapet på den yngste.

Det er gjort 13 DNA-funn fra Andersen på jentene, blant annet på kjønnsorganer. Samtidig er det ikke gjort et eneste DNA-funn som knytter Kristiansen til jentene eller åstedet.

Når TV 2 spør Andersen om dette kan bety at det bare er han som har forgrepet seg på jentene svarer han:

– Nei. Jeg kan bare fortelle det jeg husker, sier Andersen.

Etter gjentatte spørsmål fra TV 2 svarer Andersen at han ikke helt kan utelukke å ha forgrepet seg på begge jentene.