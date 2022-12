Jaktar smittekjelda til salmonellautbrot

Mattilsynet intervjuar alle som er smitta av salmonella for å prøve å finne kjelda til utbrotet. 42 menneske over store delar av landet har fått salmonella dei siste vekene. Mattilsynet samarbeider med daglegvarebransjen for å hente ut kvitteringar for kva dei smitta har kjøpt, så det blir lettare å hugse kva dei har ete.