Isras traff passasjertog

Flere ruter knuste da et isras traff et tog med 473 passasjerer i Finsetunnelen på Bergensbanen. Ingen personer ble skadd. Passasjertoget i retning Bergen ble truffet av israset i Hallingskeidtunnelen like før klokken 14.30 søndag ettermiddag.