Ingen Eurovision i Ukraina i 2023

Den europeiske kringkastingsunionen, EBU, har bestemt at neste års finale av Eurovision Song Contest ikkje blir arrangert i Ukraina, om vann årets konkurranse.

Det melder EBU i ei pressemelding.

Grunnen til flyttinga er Russlands invasjon i Ukraina, og at dette gjer det vanskeleg å planlegge neste års arrangement.

EBU skriv at dei no går i dialog med BBC for å høyre om dei kan vere interessert i å overta konkurransen. Det britiske bidraget blei nummer to i finalen i mai.

Sjølv om finalen blir flytta, lovar EBU at Ukrainas siger skal visast igjen i neste års show.