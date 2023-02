Høyre åpner døren for kjernekraft i Norge

I dag fremmer Høyre for første gang forslag om kjernekraft i Stortinget. Forslaget kommer på Erna Solbergs initiativ.

– Dette er ikke et ja til kjernekraft i Norge, men et signal om at vi ikke lenger lukker igjen døren. I et langt perspektiv må vi kunne vurdere alle kraftformer, sier stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (H).

Det har tidligere vært full splid om kjernekraft i Høyre.

– En total avsporing fra Høyre å drive å lefle med utbygging av atomkraft i Norge, mener Lars Haltbrekken i SV.

