Hovedtillitsvalgt: –Dårlig håndtert

Jørn Lorentzen, hovedtillitsvalgt på Hurtigruten, er skuffet og overrasket over at filippinske arbeidere fikk gå om bord uten å ha vært i karantene. – Jeg finner ikke ord for hvor dårlig håndtert dette er, sier Lorentzen til VG.