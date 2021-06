Hasteinnkaller til pressekonferanse

Statsminister Stefan Löfven og Center-lederen Annie Lööf hasteinnkaller til en pressekonferanse klokken 11 i dag.

Mandag er det duket for mistillitsavstemning mot statsminister Stefan Löfven og hans regjering. Et flertall i Riksdagen har varslet at de vil stemme for å felle regjeringen.

Ifølge SVT fikk den akutte politiske krisen i Sverige regjeringen til å kalle inn til et ekstraordinært møte søndag.