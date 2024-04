Harvey Weinsteins domfellelse blir omgjort i ankedomstol

New Yorks høyeste domstol opphevet torsdag Harvey Weinsteins (71) domfellelse fra 2020. Det melder New York Times. Weinstein er tidligere dømt til 23 års fengsel for for voldtekt og seksuelle overgrep mot to kvinner.

Domstolen i New York la til grunn at Weinsteins rettssak hadde flere feil. Blant annet hadde påtalemyndigheten kalt inn flere kvinner som vitner som hevdet at Weinstein overfalt ham. Men siden anklagene ikke var en del av tiltalen, var det ikke rett å ta dem inn som vitner, slår ankedomstolen fast, ifølge NY Times.

I tillegg til dommen fra New York er Weinstein dømt til 16 år i fengsel i California for en voldtekt på Beverly Hills Hotel. Denne dommen er ikke omgjort og Weinstein er derfor ikke en fri mann.

Distriktsadvokaten i New York vil også ha mulighet til å anke omgjørelsen til Høyesterett.