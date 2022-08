Gjermund Cappelen løslatt fra fengsel

Cappelen slipper ut på prøveløslatelse, melder Nettavisen.

Han prøveløslates dermed etter å ha sonet to tredeler av straffen.

I juni 2020 ble Cappelen dømt til 13 års fengsel i Borgarting lagmannsrett for grov korrupsjon og smugling av narkotika.

Først, tre å tidligere, ble han dømt til 15 års fengsel i tingretten. Han ble pågrepet i desember 2013, i forbindelse med saken der politimannen Eirik Jensen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj.

Gjermund Cappelens advokat Kaja de Vibe Malling sier til NTB at Cappelen ikke ønsker å stille til noen intervjuer etter løslatelsen.

– Han har i tiden fremover behov for ro, for sin egen del og ikke minst for familien, skriver advokaten.