Georgias nasjonalforsamling overstyrer veto mot omstridt lov

Georgias nasjonalforsamling har opphevet vetoet som landets EU-vennlige president har nedlagt mot «utenlandsk agent»-loven.

Loven innebærer at alle medier og ikke-statlige organisasjoner som får minst 20 prosent av sin finansiering fra utlandet, må registrere seg som utenlandske agenter.

Tirsdagens vedtak kommer dagen etter at en parlamentskomité stemte for at vetoet skulle overstyres.

Loven er tidligere vedtatt av nasjonalforsamlingen, men ble for halvannen uke siden opphevet av landets president Salome Zourabichivilis.

Titusener av georgiere har i ukevis samlet seg til masseprotester i hovedstaden Tbilisi mot loven som de mener vil føre landet i autoritær retning og nærmere Russland, og vekk fra EU og vesten.

(NTB)