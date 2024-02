Gartneri, bolighus og brannbil i Ballangen ødelagt i brann

Ingen er kommet til skade, men et 3000 kvadratmeter stort gartneri i Ballangen, vel to mil sør for Narvik, brant ned til grunnen onsdag kveld.

I tillegg ble en brannbil og et bolighus ødelagt i brannen.

– Brannen spredte seg voldsomt raskt, og denne brannbilen var parkert for nært. I boligen var det to katter, som vi frykter har brent inne, forteller operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt til NTB.

Brannen ble meldt klokken 22.08 onsdag. Det lokale brannvesenet fikk en times tid senere bistand fra brannvesenet i Narvik.

Det brenner fortsatt godt på stedet ved 1-tiden, tre timer etter at brannen ble meldt.

– Brannmannskapene forsøker nå å redde en garasje og andre bygninger på stedet, forteller Nilsson.

