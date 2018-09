Fryktar 60 aviser går dukken

Landslaget for lokalaviser (LLA) fryktar at eit sekstital aviser må leggast ned dersom Stortinget opnar for postomdeling annankvar dag, i staden for fem som i dag, skriver Klassekampen. Dette er aviser som har over 30 prosent av sitt opplag distribuert med Posten.