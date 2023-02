Forsvarsministeren ber om møte etter NRKs sak om trakassering

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier til NRK at han vil ha et møte med forsvarsledelsen og de tillitsvalgte for de vernepliktige og organisasjonene så raskt som mulig.

Bakgrunnen er NRKs sak om trakassering i Forsvaret lørdag. Der fortalte blant annet en nå 22 år gammel kvinne at hun opplevde mobbing, trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep i sin tid i førstegangstjenesten.



– Både forsvarssjefen og jeg er opprørt av de historiene vi har fått høre om etter at NRK tok det opp i fjor vår. Derfor har vi satt i gang en rekke tiltak for å få en bedre situasjon.

– Og jeg vil raskt over helga møte soldatenes tillitsvalgte, organisasjoner og forsvarsledelsen for å forsikre meg om at vi har fullt trykk på det her arbeidet og vurdere ytterligere tiltak, sier Gram.