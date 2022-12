Forsvarsadvokat får betalt etter frifinnelse

Advokat Arvid Sjødin, som i årevis har bistått fetteren til Birgitte Tengs, venter en større utbetaling fra staten for arbeidet shan har utført gjennom flere tiår. Han har bistått fetteren siden 1995, men først i år frifant Agder lagmannsrett fetteren for erstatningssaken han var dømt til å betale selv om han var frifunnet.

Sjødin sier til Sandnesposten at han ikke har fått betalt for arbeidet med saken hittil, og at han på et tidspunkt måtte selge huset for å ha råd til å jobbe videre.

Sjødin har også bistått nylig frikjente Viggo Kristiansen i Baneheia-saken og er svært kritisk til Gjenopptakelseskommisjonen.

Allerede i fjor avslørte Sjødin at han hadde planer om å skrive bok om begge sakene og bekrefter overfor avisen at han vil starte på boken over nyttår.

Samtidig sier han at han fremover, sammen med privatetterforskeren Tore Sandberg, skal se på Orderud-saken med friske øyne.