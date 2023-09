Forsvarer til siktede i Jonas-saken: – Erkjenner ikke straffskyld

– Klienten erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Geir Jesinsky til NRK.

Han er forsvarer for den 30 år gamle mannen som ble pågrepet i saken tidlig onsdag morgen, siktet for drap og medvirkning til drap.

Klienten skal nå være i varetektsfengsling i to uker, noe klienten samtykket til.

– Han samtykker ikke fordi han er skyldig, men for at politiet skal få gjøre sin jobb uten at han kan påvirke noen.

– Han våknet i dag sjokkert og ble pågrepet. Han stiller seg uforstående til siktelsen og sier han ikke har noe med drapet å gjøre, sier advokaten.

Det skal ha foregått lange avhør onsdag ifølge advokaten. Den siktede skal ønske å samarbeide med politiet og svar på alle spørsmål.

– Han mener han har alibi, blant annet naboer og andre som kan bekrefte at han var hjemme på dødstidspunktet.

Advokaten sier at den andre siktede er en gammel kjenning fra ti år tilbake, som han kun hadde kontakt med igjen nå nylig.

Den siktede skal ikke ha kjent Jonas Henriksen, men har kun hørt om han gjennom mediene, sier Jesinsky.

Pågripelsen skjedde onsdag morgen i Elverum i Innlandet politidistrikt. Det hele skal ha vært udramatisk, ifølge politiet.

To personer er nå pågrepet og siktet for drapet på Jonas Aarseth Henriksen.

Politiet utelukker ikke flere pågripelser.