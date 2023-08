Foreslår forbud mot å brenne koranen på avgrensede steder

Fredag presenterer den danske regjeringen sitt forslag til hvordan de skal stoppe gjentakende koranbrenningene utenfor ambassader i Danmark.

Den danske regjeringen foreslår derfor å forby det de kaller utilbørlig behandling av gjensatnder med vesentlig religiøs betydning for et trossamfunn.

Lovforslaget vil derfor gjøre det straffbart å brenne koranen eller bibelen på offentlig sted.

For rundt fire uker siden varslet utenriksminister, Lars Løkke Rasmussen, at regjeringen ville sette en stopper for koronabrenningene.

Dette som et signal til flere muslimske land, hvor koranbrenningene har blitt tatt svært dårlig imot.