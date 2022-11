Fly med to personer sitter fast i høyspentledninger i USA

Et lite fly med to personer ombord kolliderte og viklet seg inn i høyspentledninger i Montgomery County i delstaten Maryland i USA søndag kveld. Noe som førte til at rundt 85.000–90.000 kunder mistet strømmen i området. Veier ble også stengt ettersom mange trafikklys ble ute av drift.

Det skal ha vært regn og tåke i området da ulykken inntraff.

Brannsjef Scott Goldstein i Montgomery County sier de har vært i kontakt med to personer ombord i flyet via mobiltelefoner. Han vil ikke beskrive tilstanden, men sier "vi har vært i kontakt med dem".

Redningsetaten på stedet jobber med å få dem reddet ut av flyet.