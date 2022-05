Flertall for å redusere ventetid for pass

Et politisk flertall ønsker gjennomføre strakstiltak for å redusere ventetid for pass.

Et flertall i Stortingets justiskomite bestående av representanter fra Venstre, Høyre, Frp og SV stemte i dag for å be regjeringen se på strakstiltak som utvidede åpningstider og økt bemanning på passkontor med stor pågang.

Saken skal stemmes over i Stortinget 2. juni.