Flere titalls nordmenn vil krige i Ukraina

– Responsen verden rundt er imponerende, sier Ukrainas ambassadør i Norge, Viacheslav Yatsiuk til NRK.

Det var på søndag at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa at han ønsket utenlandske frivillige velkommen som fremmedkrigere.

Den ukrainske ambassaden i Norge bekrefter at de den siste tiden har mottatt flere henvendelser fra nordmenn som ønsker å reise til Ukraina for å delta i krigen mot Russland. Ambassadør Yatsiuk har ikke eksakte tall, men sier det er snakk om «flere dusin».

– Vi har ikke konkrete lister over menneskene i Norge som er villige til å gjøre dette, men jeg kan bekrefte at noen har tatt kontakt med meg direkte, og jeg kan føle at det er en veldig respons på dette. Det er mange nordmenn som ønsker å dra til Ukraina, fordi de skjønner hva som står på spill.