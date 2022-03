Flere døde i et luftangrep i Zjytomyr

Flere mennesker skal ha mistet livet og flere skal være såret etter et russisk luftangrep over byen Zjytomyr. Ukrainske myndigheter meldte først at det var snakk om to personer og tre såret på Twitter.

Rådgiver for ukrainas innenriksminister, Anton Herasjenko, skriver på Telegram at det er fire døde, deriblant ett barn.

Ti bolighus skal ha blitt truffet, og flere av bygningen skal være i brann.

Byen ligger rundt 140 kilometer vest for hovedstaden Kyiv.

Det skal også ha rammet et sykehus i nærheten, der vinduer har blitt knust, skriver det ukrainske nyhetsbyrået Ukrinform på Twitter.

Det fryktes at personer ikke har kommet seg ut av boligene som ble truffet.

Ifølge Herasjenko skal målet i luftangrepet ha vært en militærbase for det ukraniske luftforsvaret, som ligger nær byen Zjytomyr.

Herashchenko sier at det også hadde vært et annet luftangrep i byen Kharkiv.

Opplysningene har ikke latt seg bekrefte fra uavhengig hold.