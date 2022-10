Fire russiske statsborgere er varetektsfengslet i Nordland

– Under en kontroll av en russisk registrert bil, tirsdag 11. oktober i Mosjøen, kom det frem at personer med tilknytning til denne bilen var observert mens de fotograferte objekt som er underlagt fotoforbud et sted i Nordland, heter det i pressemeldingen.

De fire personene, tre menn oog en kvinne, ble pågrepet og ransaket. Da ble det funnet en del fotoutstyr og bildemateriale, skriver politiet i Nordland videre.

– På denne bakgrunn ble de fire fremstilt for varetektsfengsling torsdag 13. oktober. Helgeland Tingrett ga fredag 14. oktober politiet medhold i å varetektsfengsle dem for syv dager.

De fire russiske statsborgerne forklarer selv at de er turister.