FHI: Må være forberedt på ny bølge

Folkehelseinstituttet skriver i sin nye risikovurdering at Norge må planlegge for en ny, nasjonal bølge av koronasmitte, selv om målet er å unngå det. FHI mener det fortsatt vil oppstå lokale utbrudd, og risikoen for spredning er høy på lokalt nivå.