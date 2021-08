Falt av elsparkesykkel i Stavanger

En overstadig beruset kvinne i 30-årene er sendt til sykehus for sjekk av skader i hodet etter at hun falt av en elsparkesykkel og slo hodet i kantstein. Politiet i Sør-Vest melder at det vil bli tatt blodprøver av kvinnen. Ulykken skjedde i Vågen i Stavanger sentrum ved halv totida.