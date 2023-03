Fallet tiltar på Oslo Børs – hovedindeks og oljepris kraftig ned

Oljeprisen har falt kraftig fredag formiddag. Hovedindeksen følger oljeprisen, som er ned over 3 dollar på formiddagen. Det kan bli årets dårligste dag.

Oljeprisen har rast siden rundt klokka 8 fredag og er klokka 11.30 ned 3,3 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for litt under 73 dollar.

Hovedindeksen er ved 12-tiden ned over tre prosent.

Energianalytiker og Pareto-partner Nadia Wiggen sier til DN at det markante fallet i oljeprisen kommer etter at USA uttalte at det vil bli «vanskelig» å kjøpe mer olje til de amerikanske strategiske oljereservene.

Den norske hovedindeksen faller med oljeprisen, men er også påvirket av bankuro. Den tyske storbanken Deutsche Bank faller kraftig i aksjemarkedet. Det gjør også store europeiske banker som Commerzbank og Societe Generale. Det sender de europeiske børsene nedover.

På formiddagen hadde Deutsche Banks aksjer stupt over 11 prosent på Frankfurt-børsen. I forkant av fallet hadde det vært en kraftig økning i prisen for å forsikre seg mot at Deutsche Bank misligholder gjelden sin. (NTB)