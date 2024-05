Etterlatte etter skoleskyting saksøker våpenprodusent

Flere av familiene til barna som ble drept i skoleskytingen i Uvalde i Texas for to år siden, saksøker våpenprodusenten, Instagram og et dataspillselskap.

Nitten barn og to lærere ble drept da en tenåring gikk til angrep i det som var USAs verste skoleskyting på et tiår.

Tidligere denne uken leverte de etterlatte inn søksmål mot over 100 politifolk for sviktende innsats den skjebnesvangre maidagen for to år siden. Politiets innsats har fått kraftig kritikk i en rapport fra justisdepartementet.

Fredag opplyser advokat Josh Koskoff at flere av familiene saksøker produsentene av angrepsvåpenet som ble brukt, Daniel Defense. De saksøker også Instagram og spillprodusenten Activision for markedsføring av våpenet. Sistnevnte har samme type våpen med i spillet «Call of Duty», som markedsfører det overfor «usikre, unggutter», sier advokaten i en uttalelse.

(NTB)