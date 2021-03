Erna Solberg testet negativt

Erna Solberg er ikke smittet av koronaviruset. Det er klart etter at hun i kveld har fått svar på testen hun tok etter at statssekretær Audun Rødningsby testet positivt. De hadde vært i samme møte og Solberg fikk beskjed gjennom smitteappen om at hun måtte teste seg.