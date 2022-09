Erna Solberg om skattesmellen: Saken er ikke konkludert ennå

I dag ble det kjent at Høyres nestleder Tina Bru har fått varsel om skattesmell fra Skatteetaten.

Sentralt i saken er en toroms-leilighet i Stavanger der Bru, hennes familie og hennes foreldre var folkeregistrert samtidig.

Høyreleder Erna Solberg sier til NRK at hun håper Skatteetaten og Tina klarer å bli omforente med saken.

– Tina informerte meg i vår om at hun er en av politikerne som har fått varsel fra Skatteetaten. Det finnes kun et uenighetspunkt. Den handler om Skatteetatens definisjon av merkostnader, og dermed om hun har betalt for lite i husleie. Saken er ikke konkludert ennå, sier Solberg.

– Jeg har selv sett at Tina aktivt har pendlet mellom Oslo og Rogaland siden hun ble valgt inn på Stortinget i 2013. Jeg betviler ikke hennes status som pendler, sier Solberg.