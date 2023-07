Erna Solberg hyller Stoltenberg etter Tyrkias Nato-ja til Sverige

Som en rekke andre politiske ledere er også Høyre-leder Erna Solberg glad for at Tyrkia nå sier ja til Sverige i Nato.

– Jeg er glad for å høre om den siste utviklingen angående Sveriges søknad til Nato. Viktig for Sverige. Viktig for Europa. Godt jobbet, Jens Stoltenberg, skriver hun på Twitter.

Hun gir også ros til Sveriges statsminister Ulf Kristersson i innlegget. (NTB)