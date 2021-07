Erkjenner å ha skutt sin egen venn

Den 41-år gamle mannen som er siktet for å ha skutt og drept en mann i Oslo sentrum mandag, erkjenner å ha skutt sin egen venn. Etter å ha blitt avhørt i over fem timer erkjente han de faktiske forhold og at det var han som skjøt. Han hevder han skjøt i selvforsvar.

Det var mandag ettermiddag at skuddene ble avfyrt i Tordenskioldsgate i Oslo sentrum. Den nå drapssiktede mannen ringte selv politiet og ble pågrepet uten dramatikk.