Enighet i meklingen i elektrofagene

Det blir ikke streik i elfaget, etter at EL og IT Forbundet i natt ble enige med arbeidsgiverorganisasjonen Nelfo om lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 13.000 elektrikere. Det bekreftet forbundsleder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet.