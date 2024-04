Enighet i lønnsoppgjøret for over 10.000 renholdere

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel har blitt enige om årets lønnsoppgjør for over 10.000 renholdere. Det skriver NTB.

Renholderne gis blant annet et generelt lønnstillegg på 7 kroner per time. Det er også enighet om et lavlønnstillegg på 3,50 kroner per time. Tilleggene økes også for nattarbeidere og ansatte med fagbrev.

Enigheten ble kunngjort natt til torsdag, etter to dager med forhandlinger.

– En samlet forhandlingsdelegasjon mener at dette følger frontfaget godt, og anbefaler årets oppgjør, står det i en uttalelse fra Norsk Arbeidsmandsforbund.