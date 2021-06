Enige om å gi 650 millioner

Ap, SV, Sp og Frp er enige om å gi 650 millioner kroner mer til pensjonistene i trygdeoppgjøret.

Et flertall på Stortinget vil øke den løpende alderspensjonen med 3,83 prosent. Det er 0,25 prosentpoeng mer enn regjeringen la opp til. Økningen i pensjoner var en viktig del av forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom Frp og regjeringspartiene, sier Frps Jon Georg Dale til NTB.

Ap-leder Jonas Gahr Støre, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken holder pressemøte om trygdeoppgjøret klokken 9.45.

– Pensjonistene kommer ikke ut i minus når arbeidstakere går i pluss. Det har vi nå fått til. Ap er glad for at vi tre i opposisjon får med oss Frp på bevilgningen, slik at prosentsatsen vi har flertall for i regjeringen blir gjennomført, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.