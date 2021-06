Ap, SV, Sp og Frp er einige om å gi 650 millionar kroner meir til pensjonistane i trygdeoppgjeret. Det skriv NTB.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre, Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum og SV-leiar Audun Lysbakken haldt pressemøte om trygdeoppgjeret klokka 09.45 i dag.

PRESSEKONFERANSE: Sjå pressekonferansen om trygdeoppgjeret.

Auken i pensjonar var ein viktig del av forhandlingane om revidert nasjonalbudsjett mellom Frp og regjeringspartia, seier Frps Jon Georg Dale til NTB.

– Dette var ein klar føresetnad då me inngjekk avtalen om revidert, seier han.

Alle lova millionar – usemje om korleis

Umiddelbart etter at arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) 20. mai la fram resultatet i årets trygdeoppgjer, slo Ap-leiar Jonas Gahr Støre fast at pensjonistane burde få meir. Same løfte kom frå SV, Sp og frå Frp.

Arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre var raskt ute og lova meir til pensjonistane i årets trygdeoppgjer. Her saman med leiar av Pensjonistforbundet Jan Davidsen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det var klart at Røe Isaksen truleg kom til å gå på ein pensjonssmell i Stortinget.

Alt låg til altså til rette for at pensjonistane kunne få meir, men spørsmålet har vore om rivingane mellom Frp og Ap på Stortinget kunne føra til at pensjonistane likevel måtte ta til takke med det regjeringa i utgangspunktet tilbaud dei.

Ap og Frp har klandra kvarande for usikkerheita som er oppstått.

Konflikten nådde overflata etter eit møte i arbeids- og sosialkomiteen.

0,25 prosentpoeng lågare enn kravet

Regjeringa sitt tilbud var på 3,58 prosent auke av den løpande alderspensjonen. Det er 0,25 prosentpoeng lågare enn kravet frå Pensjonistforbundet, LO og dei andre organisasjonane i oppgjeret, som på førehand hadde krevja ein årsvekst på 3,83 prosent i alderspensjonane.