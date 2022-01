Endring i testsystemet kan påverke smittetala

FHI meiner det er positivt at regjeringa har opna for enkelte grupper skal sleppe å ta pcr-test for å stadfeste smitte etter positiv sjølvtest. Men det kan også påverke smittetala som blir rapportert, seier avdelingsdirektør Line Vold.

– Endringa fører til at vi truleg får færre registrert i registera våre. Men det betyr at vi må ta høgde for det når vi skal vurdere smittetala vi får ut av systema.

Samstundes er talet på innlagde ved sjukehusa viktig no.

– Det vi først og fremst er opptekne av no er kor mange som er innlagde og belastninga av helsevesenet og sjukdomsbyrda, seier ho.